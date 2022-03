Bedrijven zoeken dringend jong talent op Jobhappening

De Jobhappening is een organisatie van de stad Kortrijk samen met Howest, KU Leuven Kulak, UGent Campus Kortrijk en VIVES . Als student kan je er kennismaken met heel wat bedrijven en organisaties waar je vacatures voor hogeropgeleiden kunt raadplegen. Als werkgever kan je kennismaken met studenten met hogere profielen uit verscheidene opleidingen die in de Kortrijkse hogescholen en universiteiten worden gegeven.

Vooral technische profielen en jongeren met een ICT-achtergrond hadden vanmiddag de meeste kans om al meteen een sollicitatiegesprek te regelen. Heel wat bedrijven, zoals Callens uit Waregem, zoeken werknemers. Annelies Deleersnyder, Callens: "Bijvoorbeeld industrieel elektriciens, brandertechniekers, service-engineers, dat is het zowat. Die zijn schaars, het is een beproeving om die mensen te vinden." En als sommige jobs dan toch zo moeilijk ingevuld raken, is de hulp van Oekraïense vluchtelingen dan geen optie? "Dat is een optie. Wij sluiten niets uit. We hebben er nog niet concreet naar toegewerkt. Maar zeg nooit nooit."