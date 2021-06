Bedrijven uit Veurne leveren vakmanschap voor Beaufort

Op het strand van Mariakerke maakt het kunstwerk "Pillage of the Sea" indruk als een waarschuwing tegen de klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel. Een werk van de internationale kunstenares Rosa Barba. Maar er kwam wel wat vakmanschap bij kijken van het bouwbedrijf Furnibo uit Veurne.

Toen de opdracht binnenkwam om op het strand een metershoge constructie te bouwen was het toch even slikken. Op los zand kan je niet bouwen. De eerste stap was te zorgen voor een stevige fundering onder het kunstwerk.

"Dat ding weegt zo’n vijftig à zestig ton in totaal," zegt Benoit Demeyer. "Daarbij moesten we rekening houden met de werking van de wind en de golven. Je moet wel weten dat de golfwerking honderd keer de windbelasting is."

Zandzakken

Ook Enjoy Concrete Veurne werd betrokken bij het project. Rosa Barba creëerde zandzakken die ze gebruiken bij overstromingen. "Een textiel gebruiken als bekisting werd tien jaar geleden onderzocht maar is nog nooit van de grond gekomen. Hier is het eerst met succes toegepast. We zijn ook verrast over de sterkte van het hoogwaardige doek," besluit Maarten Durnez.