Bedrijven overwegen veilige heropstart na paasvakantie

"De gezondheid van de werknemers primeert", klinkt het. De lockdown betekende voor veel bedrijven dat ze de deuren moesten sluiten. Ze raakten niet meer aan materiaal, konden de voorzorgsmaatregelen niet garanderen of vonden moeilijk nog bereidwillig personeel. Maar nu de paasvakantie is begonnen, wordt hier en daar wordt al gesproken over een mogelijke heropstart. Zo hervat busproducent VDL Roeselare de productie op 20 april. Het bedrijf zal voorlopig op halve capaciteit draaien. Directeur Peter Wouters: "Er zijn twee elementen cruciaal voor de heropstart: materialen en personeel. De bevoorrading is onder controle en ons orderboek is vrij goed gevuld voor de rest van het jaar. We hopen nu dat ook het personeel bereid is om opnieuw aan de slag te gaan. Maar de gezondheid primeert. Zo zal de temperatuur van iedereen die binnenkomt worden gecontroleerd en voorzien we in mondmaskers en handgel."

Werven

Ook bouwbedrijf Verstraete uit Roeselare is sinds maandag opnieuw aan de slag. "We hebben twee volle weken stilgelegen. We zagen dat veel andere werven stopten, en besloten om eerst alles grondig te bekijken vooraleer we weer opstarten. Natuurlijk ook met de nodige aanpassingen. Werfvervoer is nu maximaal met twee personen in de camionette, andere werknemers komen vrijwillig met hun eigen wagen."

Barco

Bij het Kortrijkse tech

nologiebedrijf Barco werd de productie amper anderhalve dag stilgelegd. "Onze schermen worden ook door dokters gebruikt om de resultaten te bekijken van scans, dus is het cruciaal dat deze afdelingen blijven doorwerken. Andere, zoals cinema, liggen voorlopig stil. We hebben op de vloer wel een coronahelpdesk met maskers, handschoenen en handgel."

Bij veel andere bedrijven zijn ze zeer voorzichtig, zoals bij metaalbedrijf Dana Belgium in Brugge. Op vraag van het personeel werd daar eind maart de productie stilgelegd. "We zijn momenteel aan het overleggen met de sociale partners hoe we de activiteiten kunnen heropstarten. Dat zal sowieso gradueel gebeuren, maar nu is nog te vroeg om daarover uitspraken te doen", klinkt het. Ook bij weefmachineproducent Picanol vinden ze het nog te vroeg om over een heropstart te spreken. "We zijn eerst aan het bekijken hoe we social distancing en andere maatregelen kunnen invoeren."