Bedrijven kreunen onder hoge energiefactuur: "Overheid, doe iets"

"De maatregelen van de regering om de facturen van gezinnen te verlagen, zijn een eerste stap om de hoge prijzen enigszins te milderen", zegt Voka.

"Al moet er voor de bedrijven meer gebeuren en dit op heel korte termijn. Later deze week moet ook worden beslist om de levensduur van minstens twee kerncentrales te verlengen. De klok in dat dossier tikt.“

"Geen maatregelen voor bedrijven in akkoord"

"Voka West-Vlaanderen betreurt dat het akkoord niet voorziet in maatregelen die de elektriciteits- en gasfactuur van bedrijven verminderen", zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. "Ook ondernemingen kreunen onder de sterk stijgende energierekeningen. Ze kunnen die meestal niet of slechts gedeeltelijk doorrekenen. Aan de accijnzen op gas en elektriciteit voor bedrijven verandert niets".

"Het is een goede zaak dat de btw op gas verlaagd wordt naar 6%", zegt Voka.

"Op die manier wordt de gasfactuur gemilderd en wordt een te sterke stijging van de inflatie - wat dan weer tot nieuwe loonindexeringen leidt - afgetopt. In september zal de regering evalueren of de btw-verlaging beperkt blijft tot en met eind september dan wel verlengd wordt tot het einde van het jaar.

"Noodzakelijke beslissing over kerncentrales"

De verlenging van het soepele stelsel van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die Voka West-Vlaanderen de afgelopen weken bepleitte, is een goede zaak. Mocht blijken dat door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne ook hier bedrijven tijdelijk in moeilijkheden komen, dan zorgt het stelsel voor een buffer die relatief eenvoudig ingeroepen kan worden.

De energieafhankelijkheid moet worden aangepakt. Het is absoluut noodzakelijk dat de federale regering deze week nog beslist over de levensduurverlenging van minstens 2 kerncentrales. Daarnaast zijn ook beslissingen nodig om de transitie naar een meer duurzame energievoorziening te versnellen."