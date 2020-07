Bedrijfshal Cartec Packaging onder rook door brandstichting

Een passant merkte omstreeks negen uur de brand op en alarmeerde de hulpdiensten, die massaal ter plaatse snelden. Bij aankomst van de eerste bluswagens, was van buitenaf niet zoveel te zien, maar stond de volledige bedrijfshal reeds onder de rook. “We waren er net op tijd bij om de vuurhaard te blussen en de vele rook uit het gebouw te krijgen. Anders wordt de rook op zeker ogenblik zodanig warm dat deze spontaan ontbrandt en was het gebouw volledig in vlammen opgegaan”, is te horen bij Majoor Chris Deryckere van hulpverleningszone Fluvia.

Het Parket West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, stuurde een deskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van de brand te achterhalen. Die stelde vast dat het vuur werd aangestoken. Intussen is een verdachte opgepakt.

Op het ogenblik van de brand was niemand in het bedrijf aanwezig. De firma Cartec Packaging is gespecialiseerd in de productie van transparante verpakkingen en deksels op maat, die onder meer in de voedingsindustrie gebruikt worden. Naast de vestiging op de Wevelgemse industriezone, opereert de firma ook vanuit een vestiging in Anderlecht.