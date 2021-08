Een dag na de zware bedrijfsbrand langs de Meensesteenweg in Izegem is de brandweer nog altijd ter plaatse om kleine opflakkeringen aan te pakken.

Het vuur is onder controle, maar de ravage is enorm.

Luitenant Hans Declerck van de brandweerzone Midwest: "De structuur is aangetast door het vuur, de metalen liggers zijn ook doorgezakt en geknikt door de hitte, het gebouw is reddeloos verloren. Het gebouw is instabiel op dit moment, daarom blussen de vanop afstand."

Het labo van het parket is ter plaatse en onderzoekt de oorzaak van de brand.

