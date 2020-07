Bedrijf wil met asbest aan de slag, buurtbewoners ongerust

Er loopt momenteel een openbaar onderzoek. Bij de stad Harelbeke zijn al 100 bezwaren ingediend.

Volgens de bewoners is de buurt al voldoende belast, door BSV/Devamix, maar ook door andere bedrijven als Stadsbader, Despriet gebroeders en Casier Recycling. De woonhuizen liggen ook dicht bij de E17 en er staan ook enkele windmolens in de buurt. Dit kan er echt niet meer bij, zeggen ze.

Burgemeester Top begrijpt de onrust. Het schepencollege zal op 18 augustus beslissen of het een positief of negatief advies geeft aan de provincie. Want het is de provincie die uiteindelijk beslist. Wel zegt hij dat het zeven van de vervuilde aarde zeker binnen zou gebeuren, en dat er ook beregening voorzien zou zijn.

Ook in de aanpalende gemeente Zwevegem is er wat onrust. De burgemeester wil zich eerst grondig informeren voor hij stappen onderneemt, zegt hij.