Een bedrijf uit Waregem moet van de rechter in Brugge ruim 38.000 euro boete betalen, waarvan de helft met uitstel voor een dodelijk arbeidsongeval in Oostende.

Een man uit Waregem is door een ventilaliegat gevallen. Uit onderzoek bleek dat de beveiliging tijdens de werken niet in orde was. Zo was het gat die dag niet afgedekt met ijzeren platen.