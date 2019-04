Bedrijf uit Roeselare maakt kerken brandveilig

Het bedrijf Ardovlam uit Roeselare installeerde al in 400 kerken in Vlaanderen branddetectiesystemen.

Doel is om een eventuele brand zo snel mogelijk op te sporen zodat de brandweer snel kan ingrijpen. Ook de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge werd uitgerust met branddetectie. Er zijn twee systemen om eventuele branden zo snel en efficiënt mogelijk op te sporen: lijn- en luchtdetectie. In de toren van de kathedraal is een aparte waterleiding onder hoge druk geïnstalleerd die op elk verdiep kan worden loskgekoppeld door de brandweer. De Sint-Salvatorskathedraal werd al verschillende keren geteisterd door brand, ondermeer in 1839.

