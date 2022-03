Bedrijf uit Meulebeke maakt shampoo voor Oekraïne

Hairborist, een fabrikant van kappersproducten in Meulebeke, produceert twee ton shampoo en douchegel voor Oekraïners in het conflictgebied. Kappers vullen het hele weekend 8.000 flessen in de fabriek.

De werknemers kwamen in het weekend vrijwillig naar het werk om de vloeistoffen aan te maken. Zowel volwassenen als kinderen zijn de producten geschikt voor haar en huid. Het Nederlandse bedrijf Frapak leverde de flessen. Frédéric Bodart en Bernadette De Coster, oprichters en eigenaars van Hairborist, willen het goede voorbeeld tonen. “Hopelijk kunnen we andere ondernemingen inspireren om toch ook hun steentje bij te dragen”, zegt Bodart. Als alle producten klaar zijn, vertrekken ze naar de Oekraïense ambassade in Brussel. Zij verdeelt ze dan over de verschillende regio’s in nood.