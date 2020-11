Bedrijf uit Izegem helpt mee aan nieuwe coronatest

De productie van de test verloopt voornamelijk in Duitsland. Bij MasksForLife in Izegem hielpen ze echter met de ontwikkeling van de nieuwe antigeentest. Medeoprichter Louis Driegelinck toont ons hoe het werkt. "Sinds het uitbreken van de crisis zochten we naar oplossingen. Deze snelle en nauwkeurige test heeft enkel wat neusslijm nodig. Een kwartier later weet je de uitslag." Ze werkt dus veel sneller dan bijvoorbeeld een PCR-test.

Dat de ontwikkeling een succes blijkt, ziet Driegelinck aan de vraag. "Internationaal zien we bijna een stormloop naar de test. Daarom is die voorlopig moeilijk te verkrijgen. Ik ben wel zeer tevreden nu er schot in de zaak komt."