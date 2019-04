Bedrijf test energieponton voor schepen

Op termijn kunnen gelijkaardige pontons in kleine en middelgrote jachthavens de CO2-uitstoot helpen terugdringen.

De drijvende aanlegsteiger van meer dan 12 meter is vorige week gemonteerd aan de kade aan het Zeewezendok. Het wekt energie op met windturbines en met zonnepanelen. Grote watertanks zetten het zeewater met een ontziltingsproces om tot drinkbaar water. Daarnaast heeft het energieponton ook effectief een functie als aanlegsteiger in de haven.

Eerst op het droge getest

De constructie is ontwikkeld met het oog op kleine en middelgrote havens. Die beschikken vaak niet over de nodige middelen om efficiënte duurzaamheidsprojecten op te zetten. Ook hun toegang tot nationale of Europese subsidies is vaak ontoereikend. Indien het energieponton succesvol is, wil BPS in dit soort havens de CO2-uitstoot met 176 ton per jaar reduceren.

Het ponton zal een aantal maanden op het droge getest worden. Daarna zal het te water gelaten worden in de plezierhavens van Hellevoetsluis. Het project is een onderdeel van het PECS-project (Ports Energy and Carbon Savings), dat kleine en middelgrote havens energiezuinig wil maken.