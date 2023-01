Bedrijf ontwikkelt milieuvriendelijke containers voor medisch afval

Maxime Vanheede, Vanheede Environment Group: "Dat kan gaan van bepaalde doeken van een operatietafel tot een geamputeerde arm. En alles moet worden verbrand, ook de container. De volledige inhoud wordt samen met het vat volledig opgebrand. Zo kan er geen contaminatie zijn naar de buitenwereld."

Vanheede ontwikkelde nu containers uit 100% gerecycleerde kunststoffen, een Europese primeur. De vaten worden gemaakt van gebruikte kunststoffen uit binnen- en buitenland. De nieuwe containers zorgen voor 45% minder uitstoot van CO2, in vergelijking met een container uit nieuwe grondstoffen. "Voor het UZ Gent die de medische vaten gebruikt, is er een reductie van 80 ton CO2 per jaar. Dat is equivalent met 3.000 bomen of 500.000 kilometers die je aflegt met je auto."

Vanheede wil nog verder gaan en breidt uit in Rumbeke om nog meer afvalstromen uit te sorteren. Het is een familiebedrijf met 850 medewerkers, actief in ons land, Frankrijk en Luxemburg.