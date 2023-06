Bedrijf in Gistel wel klaar voor herbruikbare bekers deze zomer: "Met 750.000 bekers klaar voor de toekomst"

Sinds 15 juni is het voor organisatoren verboden om dranken te serveren in wegwerpbekers. Toch zullen er heel wat evenementen en festivals zijn waar ze wel nog gebruikt worden. Er zijn te weinig herbruikbare bekers, er is geen capaciteit om de bekers op te slaan en er zijn geen mogelijkheden om die te reinigen.

Nieuwe investering

Bij het Gistelse bedrijf Cup Concept Belgium kan je terecht voor de aankoop of huur van herbruikbare bekers. “We hebben geïnvesteerd in een nieuwe wasstraat als aanvullende oplossing om te kunnen voldoen aan de vraag naar de huur en reiniging van herbruikbare bekers”, zegt bedrijfsleider Stijn De Meulemeester.

Op de agenda staan onder meer de Bierfeesten in Oudenaarde en Feest in ’t Park in Brugge. “Met de huidige stock van meer dan 750.000 bekers zijn we klaar voor de toekomst. De aanvragen komen vlot binnen, maar we adviseren de organisatoren tijdig te reserveren.”