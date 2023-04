Bedrijf biedt paaskamp voor kinderen werknemers aan

De paasvakantie is aangebroken. Voor de kinderen is dat een leuke tijd, maar de werkende ouders zitten vaak met het probleem om opvang te voorzien. Daar biedt e-commercebedrijf Nayan in Ardooie een oplossing voor.

Nayan handelt als e-commercebedrijf in onder meer chocolade en reisbagage. Nu organiseert het bedrijf zelf een paaskamp waarbij ouders hun kinderen gewoon kunnen meenemen naar het bedrijf. Drie monitoren staan daar klaar om de hele dag activiteiten voor de kinderen te organiseren.

Kopzorg minder

Voor het bedrijf is de aanloop naar Pasen een belangrijke periode voor e-commerce. Dankzij dit paaskamp hebben de ouders ook een kopzorg minder. De kinderen blijven de hele dag in de buurt van hun ouders en in de middag kunnen ze ook samen eten.

Drukke tijden

Nu de paasvakantie is aangebroken breken er volgens Evy Dubois van HR Nayan drukke tijden aan. "U kunt zich voorstellen dat Pasen, de zomervakantie en december voor ons heel druk zijn. Het voornaamste signaal dat we hebben opgevangen, is dat het financiële aspect voor het opvangen van kinderen in de vakantie zwaar doorweegt. Dat heeft ook zijn impact en daarom bieden we voor onze collega’s de gepaste oplossing aan."