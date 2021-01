Beboete Cerclespelers bezoeken ex-COVID-patiënten

Het bezoek aan Lindenhove in Knokke-Heist was een onderdeel van de financiële en maatschappelijke straf die hen was opgelegd door Cercle. In het woonzorgcentrum spraken de spelers met enkele ex-COVID patiënten én hielpen ze mee met het opdienen van het avondmaal.

De spelers waren onder de indruk na het bezoek, dat ze bestempelden als een openbaring. “Een ervaring die echt tot nadenken stemt”, zo reageert Harisson Marcelin op de website van Cercle. “De directe en indirecte gevolgen van corona zijn immens, dat besef ik nu. Ik sprak met een oudere dame die haar familie al 6 maanden niet meer kon zien. Dat was voor mij echt slikken. Om de mevrouw in kwestie nu toch te kunnen opbeuren met een bezoekje, doet ook mij deugd”, vervolgt Marcelin.

De drie bezochten ook Ter Dreve in Sint-Michiels, een school voor buitengewoon onderwijs, waar Cercle een samenwerking mee heeft. De opgelegde geldboete gaat naar die school.

