Beauvent investeert 2,5 miljoen euro in duurzame energie

Energiecoöperatie Beauvent haalde dankzij een nieuwe kapitaalronde zo’n 2,5 miljoen euro op een kleine 35 uur tijd. Het geld zal geïnvesteerd worden in het Power2Heat-project op de Alpro productiesite in Wevelgem.

Dankzij de nieuwe kapitaalronde heeft Beauvent intussen al meer dan 15 miljoen euro opgehaald bij gewone burgers. Het verzamelde geld investeren ze in duurzame projecten zoals zonnepanelen, windenergie, warmtekrachtkoppeling en warmtenetten, en dat is ook hier niet anders. De opgehaalde 2,5 miljoen euro, waarvan er ook 100.000 euro bij Alprowerknemers werd opgehaald, zullen concreet geïnvesteerd worden in het Power2Heat-project op de Alpro productiesite in Wevelgem, in combinatie met de zonne-installatie van 435 kW die deze zomer gebouwd werd. Daarnaast worden er ook elektrische stoomketels voorzien.