Beautysector heropent & barbiers mogen baarden verzorgen

De afgelopen weken is hard gewerkt aan nieuwe behandelprotocollen. Er waren vergaderingen met de GEMS nodig om de strenge veiligheidsmaatregelen concreet te bepalen. De sector onderhandelde een behandelprotocol dat werkbaar én veilig is voor zowel de behandelaar als de klanten, benadrukt de Belgische Beauty Federatie. Die protocollen zijn goedgekeurd door het kabinet Dermagne (Economie en Werk) en het kabinet Clarinval (Middenstand).

Verluchting belangrijk

De belangrijkste aanpassing ten opzichte van de vorige heropstart staat in functie van verluchting. De ramen en deuren van een massagezaak permanent openlaten is geen optie. "Daarom werd bepaald dat de contactberoeper een CO2-meter kan installeren met een permanente meting. Als de waarde boven de 800 ppm komt, moet bijkomend verlucht worden tot de waarde terug onder de norm zit", aldus voorzitter Mario Blokken.

Verder moet de behandelaar een chirurgisch gekeurd mondmasker dragen en dient er 10 minuten te zitten tussen twee behandelingen om alles goed te verluchten en ontsmetten.

(lees verder onder de foto)

Zwaar te verduren

De afgelopen twaalf maanden was de beautysector zes maanden gesloten. De sector is zwaar gehavend. "Het spaargeld zit erdoor en het zal wellicht nog zes maanden duren voor het gros van de achterstallige betalingen zijn bijgebeend", luidt het. Daarom vraagt de sectororganisatie een tijdelijke btw-verlaging van 6 procent in de eerste 12 maanden.

Verzorging aan huis in de kou

De ambulante contactberoepen (vooral pedicure, manicure en thuiskappers) en de privésauna's blijven nog in de kou. "Met aangepaste protocollen kunnen ze even veilig starten als een salon", vindt Blokken. "In een privésauna ga je met je bubbel en zijn geen andere personen aanwezig."