Beaulieu neemt Australische vloerengroothandel over

De Beaulieu International Group (BIG) neemt de Australische vloerengroothandel Signature Floors over. Dat maakte het West-Vlaamse bedrijf, dat vloeren, textiel en plastic produceert, bekend.

Signature Floors, in handen van twee families die actief zijn in het bedrijf, heeft kantoren, magazijnen en showrooms in het Australische Melbourne en het Nieuw-Zeelandse Auckland. Het bedrijf telt 120 werknemers.

Beaulieu neemt de groothandel, die vloeren verdeelt aan detailhandelaars, aannemers, architecten en eindgebruikers, over. De West-Vlaamse groep ziet groeimogelijkheden in Oceanië. Nog deze maand zou de deal rond moeten zijn. Financiële details geven de bedrijven niet vrij.

Beaulieu heeft al een tapijtfabriek in Australië, ten zuiden van Brisbane. Wereldwijd stelt het bedrijf meer dan 4.600 mensen te werk in negentien landen. Voor 2021 rapporteerde het een omzet van 2,5 miljard euro.