Beau Séjour 2 speelt zich af in West-Vlaanderen

Voor die opnames verhuist men naar de West-Vlaamse kust. Dat werd door de VRT bevestigd aan Focus-WTV. In het eerste seizoen volgden we de zestienjarige Kato Hoeven (Lynn Van Royen) tijdens haar zoektocht naar de dader van de moord op haarzelf. In de eerste aflevering zagen we hoe Kato haar eigen dode lichaam ontdekt in Hotel Beau Séjour. Ondanks het feit dat ze dood en begraven is, zijn er toch zes mensen die haar wel nog zien en nog met haar kunnen communiceren.

VAF

Dat er een tweede seizoen zou komen van de succesreeks, stond al langer vast. Eind 2017 ontvingen scenaristen Sanne Nuyens, Bert Van Dael en Roel Mondelaers al een subsidie van 25.000 euro voor het schrijven van het scenario. Opvallend, want het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) investeert normaliter niet in vervolgreeksen. Nu raakte ook bekend dat het VAF de subsidie voor de productie van de reeks van 850.000 euro verhoogt naar 1.155.000 euro.

Maurice

Het staat wel vast dat de tweede reeks niet meer in het teken van Kato Hoeven zal staan. Ex-militair Maurice, die zijn eigen lijk aan de mast van de zeilboot ‘Beau Séjour’ ziet hangen, zou de spilfiguur worden. Hij gelooft niet dat hij zelfmoord heeft gepleegd en begint zijn eigen moord te onderzoeken. Enig probleem: hij is dood. Over de cast is er voorlopig nog niets bekend. Wel wordt er verwacht dat er heel wat West-Vlaamse acteurs in de reeks zullen te zien zijn, vermits de verhaallijn zich in West-Vlaanderen zal afspelen en men al eerder op zoek ging naar een West-Vlaams kindje en West-Vlaamse jongeren voor een rol in de het tweede seizoen van de kaskraker.