Beach team bewijst zijn nut in Oostende

Het beach team in Oostende heeft een rustige julimaand achter de rug, op de extreem hete dagen eind juli na.

Toen waren er vooral problemen met verloren gelopen kinderen. Een groep jobstudenten maakt de strandgangers attent op wat wel en niet mag op het strand. En ze hebben ook aandacht voor zwerfvuil op het strand.

Goed gevulde dagen hebben ze zeker. Van mensen erop wijzen dat roken in de rookvrije zone niet kan, tot kinderen verdwaalbandjes aanbieden met het telefoonnummer van een ouder. Maar het beach team heeft niet enkel taken op het strand. Bij slecht weer gaan ze mensen in de binnenstad aansporen om hun afval op een andere manier te deponeren. "Ze hebben alleszins hun nut en ik vind dat het beach team goed werk verricht", zegt burgemeester Tommelein.