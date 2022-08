Beach Festival in Nieuwpoort opnieuw Alive And Kicking!

Na een geslaagde eerste dag, openden op zaterdag de coverband Nostalgie All Stars, feat. Women on Top. Vrouwen boven, want daarna was het aan Emma Bale, de jongste van de line-up, maar ondertussen ook al een vaste waarde.



En daarna moest de girlpower van Anouk nog komen. Ze had er duidelijk zin in: “Jullie zijn het eerste publiek in jaren dat luistert en danst en niet enkel met de gsm bezig is.” Haar grote hits worden ondertussen ook al door verschillende generaties meegezongen.



Na Steve Harley (& Cockney Rebel) begon de magie pas echt met Bazart. Ze hadden hun moment dan ook goed gekozen, of zoals Mathieu Terryn zelf zei: “Bij de ondergaande zon het voorprogramma mogen spelen van de Simple Minds? We zijn goe bezig!” Headliner Simple Minds brachten hun ’40 years of hits tour’ mee en élke festivalganger op de wei beleefde minstens evenveel herinneringen bij zoveel classics, die naadloos zonder pauze aan elkaar werden geregen. Het wereldrecord langste “lalalalala” meezingen op ‘Don’t You (Forget About Me)’ werd verbroken en tijdens datzelfde nummer sloeg Jim Kerr er ook in om als enige het hele publiek stil te krijgen.



Festival-organisator, Peter Huyghe blikt tevreden terug op het Festival. "De vlotte en goede samenwerking tussen de verschillende organisaties, zorgde ervoor dat het Beach Festival een succes werd, zowel backstage als voor de bezoekers. Bedankt aan Stad Nieuwpoort voor het openstellen van deze unieke locatie.”