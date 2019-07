Beach Boy brengt bezoekje aan Knokke-Heist

Love is één van de 4 originele Beach Boys, één van de stichters ook van de populaire Amerikaanse band (bekend van wereldhits als Good Vibrations, Woudn't It be Nice of Kokomo). Mike Love kwam vanmiddag het strand opgewandeld met zijn familie. Hun manier om 'Independence day' te vieren, tussen 2 concerten door in Rotterdam.

Concert in 1987

Love (links op de foto) poseert met Frank Vanleenhove (Surfers Paradise) bij de originele poster van het concert dat de Beach Boys in 1987 speelden op de plaats waar surfclub Surfers Paradise nu staat. Het concert van de Beach Boys lokte indertijd 15.000 toeschouwers naar het zoutestrand en werd het grootste concert ooit in Knokke-Heist.