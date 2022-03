Leider Oostende heeft woensdagavond op de vierde speeldag van de Elite Gold in de BNXT League in het basketbal geen spaander heel gelaten van het Nederlandse Zwolle. De Kustboys imponeerden en haalden het ruim met 83-54

Na het eerste kwart (31-8) was er van een wedstrijd al geen sprake meer. Ook in de volgende twee kwarts stoomden de troepen van Dario Gjergja door, met een verschil van liefst 35 punten als resultaat. In het laatste kwart konden de Nederlandse bezoekers de schade nog wat inperken.

Oostende blijft de rangschikking aanvoeren met 26 punten.