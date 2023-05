BC Oostende voorbij Mechelen naar finale tegen Antwerp

Bij de rust keek Mechelen al tegen een achterstand van dertien punten aan (39-26). In het derde kwart (23-13) kwamen daar nog tien punten bij. Alleen in het slotkwart (20-20) was Mechelen de evenknie van de titelverdediger.

Pierre-Antoine Gillet was met 17 punten topscorer van de partij. Keye van der Vuurst de Vries had met 12 punten en evenveel assists ook een groot aandeel in de zege. Voor Mechelen bood Domien Loubry met 15 punten het meeste weerwerk.

In de finale neemt Oostende het in een nieuwe best of five op tegen Antwerp, dat Limburg United in vier duels uitschakelde. De kustploeg gaat voor een 24e titel, de twaalfde op rij. Antwerp kan na 2000 een tweede keer kampioen worden. In de finale heeft Antwerp als leider na de reguliere competitie het thuisvoordeel. Het speelt op 21, 25 en eventueel 29 mei voor eigen publiek en moet op 23 en eventueel 27 mei naar de kust.