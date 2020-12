B&B's zien weinig reservaties

De West-Vlaamse toerismesector ligt bijna volledig stil. Ook B&B's merken weinig passage. Ze proberen in te zetten op kwaliteit en hoe ze de gasten het extra aangenaam kunnen maken. Wij gingen langs in Ieper.

Aldwin en Karen vestigden zich nog maar in oktober in Ieper. Ze verhuisden van Hong Kong naar West-Vlaanderen om hier een nieuwe start te nemen. Hij is afkomstig uit Ruddervoorde en zij uit Singapore. In Juliette's B&B proberen ze het beste te maken van de tweede coronagolf.

Traangas

"Door corona hebben we meer tijd om ons aan te passen. Nu er weinig gasten zijn bekijken we ook hoe het nog meer naar hun zin kunnen maken. En we hebben ook tijd voor onze kinderen. Het is niet allemaal zo slecht."

Het blijft wel een zure appel om door te bijten, maar het koppel is blij Hong Kong achterlaten te kunnen hebben. De rellen wegens politieke onvrede gaven de doorslag. Zeker toen Karen en de kinderen weer eens moest vluchten voor pepperspray en traangas. Nu proberen ze in Ieper een nieuw leven op te bouwen.