B&B's Westhoek hopen op plattelandstoerisme om verliezen dicht te fietsen

Sinds 8 juni mogen gastenverblijven en B&B's opnieuw de deuren openen. Wij trokken in het spoor van Christine die samen met haar man een B&B uitbaat in de Westhoek.

Alles wijst er op dat het een drukke zomer wordt voor het plattelandstoerisme in de Westhoek. In de B&B B’Oerenstee in Alveringem zijn er al heel wat boekingen voor een weekend- of midweekverblijf. Voor de uitbaters is het intussen al drie maanden aftellen naar de eerste gasten. Want net op het weekend dat ze hun gastenverblijf wilden openen, moest alles verplicht op slot door het coronavirus.

Maandag worden de eerste gasten op B’Oerenstee verwacht. Alles was al klaar tegen 14 maart. Toen kwam de lockdown daar tussen en is het verblijf aangepast aan coronavoorschriften. De Westhoek rekent vooral op toeristen uit eigen land. En met een aanbod van een duizendtal kamers biedt de regio een ruime keuze aan leuke B&B-adressen.