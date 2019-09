Bavikhovenaar wint prestigieuze prijs op cartoonfestival

Cartoonist Luc Descheemaeker uit Bavikhove heeft dit weekend in de categorie "Rogelio Naranjo" de eerste plaats behaald op "Premio De Humor Grafico De Las Américas" in Mexico. Descheemaeker, die al 39 jaar in Torhout woont, werkt onder het pseudoniem 'O-sekoer' en won in zijn carrière al heel...

In de categorie "Rogelio Naranjo" wordt een prijs toegekend aan de beste opinietekening. Dit soort tekeningen zoomt in op het belang van vrijheid in een democratische samenleving en de uitdagingen waarmee journalisten en cartoonisten worden geconfronteerd tijdens de berichtgeving over gebeurtenissen die zich in 2018 en 2019 op het Amerikaanse continent voordeden.

Braziliaanse bosbranden

Descheemaeker speelt met zijn winnende cartoon in op de bosbranden in het Amazonegebied en de lakse strijd van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro tegen de opzettelijke vernietiging van de grootste groene long van de wereld.