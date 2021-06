Batjes met 165e verjaardag Albrecht Rodenbach

Het centrum van Roeselare staat opnieuw in teken van de Batjes. Een vierdaagse die de winkels en horeca extra in de spotlight brengt. Het betekent ook de start van het Rodenbachjaar. Overleden dichter Albrecht Rodenbach viert namelijk zijn 165e verjaardag.

Vanaf vrijdag tot en met maandag kan doorlopend geshopt en geflaneerd worden door de Roeselaarse straten. Winkels sluiten pas later de deuren en openen ze ook vroeger dan in andere weekends.

Speciaal voor de Batjes doopten het gemeentebestuur en de organisatie het Polenplein om tot een 'belevingsplein'. Coronaproof kun je er met het hele gezin deelnemen aan verschillende activiteiten. De maximumgrens ligt op 200 personen.

Urban Games en Koersbus

Daarnaast krijgt ook Albrecht Rodenbach een belangrijke plaats tijdens de jaarlijkse Batjes. De overleden dichter uit de streek telde zelf slechts 23 lentes, maar maakte naam met zijn literair werk en als studentenleider. Hij viert dit jaar zijn 165e verjaardag.

Tot slot organiseren ze ook Urban Games zoals een XL schaakbord, petanque en Kubb, en staat er een unieke Koersbus. Het wielermuseum-op-wielen opent voor het eerst zijn deuren in de straten van Roeselare. Meer info omtrent de veiligheidsmaatregelen en wat er nog te beleven valt, vind je op Visit Roeselare of via de hashtag #VANRSL.