Basisschool Woumen hele week preventief dicht

In Woumen bij Diksmuide worden leerlingen en leerkrachten van de vrije basisschool De Veerkracht getest op corona. De school is dicht.

Enkele leerlingen en leerkrachten zitten al even in quarantaine na een hoogrisicocontact met een patiënt. Uit voorzorg blijft ook de rest thuis, het gaat om 136 leerlingen en zo'n 20 personeelsleden. Nog de hele week blijft de schoolpoort gesloten.

"Wij weten niet wie de bron is van de besmetting," zegt coördinerend directeur Marina Sweertvaegher. "Vrijdag is de laatste dag van de sluiting en eventueel kan die dan maandag opnieuw starten. Maar dat zal afhangen van de resultaten die er nog zijn in de loop van de week."

Online les

Ook in ’t Saam campus Aloysius zijn er besmettingen, bij enkele klassen in het vierde jaar. Acht leerlingen testten positief. De online lessen gaan door tot woensdag, daarna volgt de gewone regeling met afwisselend online en fysiek les.

De stad hoopt dat de situatie snel betert: het aantal besmettingen blijft op 38 de laatste zeven dagen, en dat cijfer daalt voorlopig niet.