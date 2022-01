Basisschool De Ark wil luchtreinigers in elke klas

De leerkrachten en leerlingen van De Ark in Oekene zijn het beu om geleefd te worden door het virus. Daarom zal de school nu luchtreinigers inschakelen. "Het is tijd om het stuur zelf in handen te nemen, want we willen niet langer gestuurd worden door het virus", klinkt het.

"Sinds vorige week staat er in elk van onze klassen een luchtreiniger in de hoop dat we de besmettingen wat kunnen beïnvloeden", zegt directeur Fanny Delrue. “Het was een ouder die op het idee is gekomen." De ouder is Nic: "Toen ik eind november op weg was naar mijn werk, hoorde ik een interview op de radio rond de werking van luchtreinigers. Ik stelde vast dat er in Nederland een proefproject lopende was in de scholen van de gemeente Staphorst. Sinds de installatie van luchtreinigers in alle klassen was het aantal besmettingen er drastisch gedaald.”

Geen wondermiddel

“Wondermiddelen zijn er niet als antwoord op deze pandemie. Het is de combinatie van de juiste maatregelen die ons moet toelaten om naar een 'normale' situatie terug te keren. Een situatie waarin wij onze kinderen een zo divers mogelijk aanbod aan leermogelijkheden kunnen aanbieden. Uitstapjes, sportactiviteiten, groepswerk, klasdoorbrekend leren …. allemaal zaken die we on hold hebben moeten zetten door het virus", zegt de directeur.

