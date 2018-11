Het is een acuut probleem want als er onvoldoende voldoende seingevers zijn, dan dreigen een aantal wedstrijden geschrapt te worden. In West-Vlaanderen zijn er 180 clubs die wielerwedstrijden organiseren en die zetten steeds meer seingevers in, maar het wordt steeds moeilijker om er te vinden.

Wie de basisopleiding gevolgd heeft, krijgt een certificaat en kan als seingever aan de slag in West-Vlaanderen.