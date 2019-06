Bas (22) uit Wevelgem is jongste schepen van het land

Bas Surmont studeert Sociologie aan de Universiteit Gent en werkte net zijn laatste examens af. Volgend academiejaar combineert hij zijn schepenambt met het schrijven van een masterproef.

De student wordt schepen van Jeugd, Integratie, Gelijke Kansen en Infokrant. Vooral de eerste bevoegdheid ligt hem, want hij is nog steeds KSA-leider. Dat is meteen ook de reden waarom de eedaflegging nu al plaatsvond: tijdens de volgende gemeenteraad is hij op kamp met zijn KSA-leden.