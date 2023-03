Bart Versluys wil zware schadevergoeding na brutale overval en diefstal horloge

"Mijn cliënt werd murw geslagen door de twee mannen", pleitte zijn advocaat Caroline Thiel. "Ze gingen bijzonder agressief te werk. Mijn cliënt is vandaag niet aanwezig, hij heeft het er nog altijd heel moeilijk mee. (..) Gelukkig zijn de daders al binnen de week geïdentificeerd via camerabeelden. Maar het is duidelijk dat de diefstal in opdracht gebeurd is, maar er is geen onderzoek naar gedaan. Men had de uitvoerders en de daarmee was de kous af."

De feiten vertoonden veel gelijkenissen met een overval in Antwerpen, waarbij in de nacht van 18 op 19 maart zakenman Miguel Dheedene in de Zwijgerstraat door twee mensen aangevallen werd met pepperspray. "Een drieste en gewelddadige overval waarbij heel specifiek zijn horloge Patek Philippe werd afgenomen", zei zijn advocaat Kris Luyckx. (lees verder onder de video)