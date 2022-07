Bart Van Loo bekroond tot Commandeur in de Kroonorde

Schrijver Bart Van Loo uit Moorsele is door het koningshuis uitgeroepen tot Commandeur in de Kroonorde. Dat is een ereteken voor zijn cultureel en geschiedkundig werk.

Een dag voor de nationale feestdag deelt koning Filip adellijke titels en eretekens uit. Bart Van Loo is daarbij bekroond tot Commandeur in de Kroonorde. "De schrijver maakte de geschiedenis van ons land beter bekend door zijn boeken: ‘De Bourgondiërs’ en de bijhorende radioreeks, en zijn biografie van Napoleon", klinkt het.

Belangrijke artistieke verdienste

De Kroonorde is een van de drie nationale orden, naast de Leopoldsorde en de Orde van Leopold II. Het is in 1897 in het leven geroepen door koning Leopold II. De orde is van een belangrijke artistieke, letterkundige, wetenschappelijke, commerciële of industriële verdienste.

Van Loo komt zo in het rijtje te staan van andere bekende namen zoals komiek Gaston Berghmans, zangeres Annie Cordy en de Amerikaanse regisseur Steven Spielberg. Ook Michèle George, de amazone uit Waregem, kreeg in 2012 dit ereteken.