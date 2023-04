Bart Tommelein stopt met nationale politiek, "volledig concentreren op Oostende"

Burgemeester van Oostende Bart Tommelein wordt niet de Open VLD lijsttrekker in het Vlaams Parlement bij de komende verkiezingen. Hij wil volop voor Oostende kiezen en niet meer mikken op de nationale politiek in Brussel.

Een persoonlijke keuze én een keuze voor zijn burgemeesterschap. De liberalen in West-Vlaanderen moeten dus op zoek naar een nieuwe kopman of -vrouw voor het Vlaams parlement.

Bart Tommelein, burgemeester Oostende: "Dat klopt. Ik heb net aan mijn partijvoorzitter laten weten dat ik na 20 jaar nationale politiek in het parlement en daarvoor 3 jaar woordvoerder van de Minister-President, beslist heb om mij volledig te concentreren op mijn stad Oostende. En dat ik dus in 2024 geen kandidaat meer ben op de lijst te trekken voor de parlementesverkiezingen."

"Aan nieuwe mensen"

20 jaar lang was hij parlementslid in Brussel. Jarenlang fractieleider voor Open Vld, Noordzee-staatsecretaris en zelfs Vlaams vice-premier en minister van Energie. Maar nationaal gooit hij vandaag de handdoek in de ring. "Ik verlaat de partij uiteraard niet. Ik ben nog altijd burgemeester voor die partij en ik denk dat het nu aan de partij is om te vernieuwen en ervoor te zorgen dat er nieuwe mensen zijn. Het is nu aan nieuwe mensen om het te doen aan mensen die aan het begin staan van hun politieke carrière."

En namen noemen doet Tommelein voorlopig niet. Mensen als Emmily Talpe uit Ieper, Mercedes Van Volcem en zeker ook Jasper Pillen uit Brugge komen nu wel meer in het vizier om het vertrek van Tommelein als nationaal politicus in te vullen. De Open Vld lijstvorming, dat is iets voor volgend jaar en niet meer voor de burgemeester van Oostende. Naar eigen zeggen heeft hij daar nog heel veel werk.