Bart Dochy (CD&V) ziet mogelijkheden in stikstofdossier

Vlaams parlementslid Bart Dochy (CD&V) vermoedt dat het niet zover zal komen. De situatie is wel dringend voor vergunningen die na dit jaar aflopen, maar volgens Dochy zijn er mogelijkheden. "Er loopt ook nog een andere piste momenteel. Er is namelijk een besluit van de Vlaamse regering naar de Raad van State gestuurd. Dat schept eigenlijk een kader, los van die instructie, over de modaliteiten voor het verlengen van de vergunningen. We wachten nu op het advies van de Raad van State. Dat verwachten we eind deze zomer en dan komt het dossier opnieuw op tafel", legt Dochy uit.

Lees ook: