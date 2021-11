Bart De Pauw schuldig aan belaging: 6 maanden cel met uitstel

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft televisiemaker Bart De Pauw schuldig bevonden aan belaging van Liesa Naert, Ella-June Henrard, Ellen Lloyd en twee andere medewerksters die zich geen burgerlijke partij hadden gesteld, maar wel als slachtoffer uit het dossier naar voren kwamen. Hij werd ook schuldig bevonden aan elektronische overlast ten aanzien van één medewerkster.

Hij krijgt een straf van zes maanden met uitstel.

Vrijgesproken

Om te bepalen of de feiten bewezen waren, werd naar drie criteria gekeken: zijn er voldoende feitelijke elementen die de belaging aantonen? Werd de rust van de vrouwen ernstig verstoord? Had De Pauw moeten weten dat hij hun rust ernstig verstoorde? Voor acht vrouwen achtten de drie rechters dat onvoldoende aan de criteria werd voldaan, waardoor de vrijspraak volgde. "Ik kan niet vrouw per vrouw zeggen aan welke criteria wel en niet voldaan werd", zegt Mechels persrechter Theo Byl. "Wel is duidelijk dat de opmerking van de verdediging over het klachtmisdrijf door de rechtbank werd afgewezen. Alle procedurele elementen, zowel die van burgerlijke partijen als die van de verdediging, werden verworpen."

Voor de andere tenlasteleggingen, zoals de belaging van actrices Maaike Cafmeyer, Lize Ferryn en enkele andere medewerksters, net als de elektronische overlast op acht burgerlijke partijen, werd hij vrijgesproken. De burgerlijke vorderingen van Liesa Naert, Ellen lloyd en Ella-June Henrard werden ontvankelijk en gegrond verklaard, zij krijgen elk één euro en een rechtsplegingsvergoeding. De vordering van Lize Ferryn werd ontvankelijk maar ongegrond verklaard, en de vordering van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen werd ongegrond verklaard.

Teleurgesteld

Na afloop van de zitting was televisiemaker Bart De Pauw karig met commentaar. "Ik ben redelijk teleurgesteld", zei hij kort. "We gaan het vonnis nu uitgebreid lezen. Of we in beroep gaan, moeten we nog goed bekijken met de advocaten."

Ook zijn advocaat Michael Verhaeghe reageerde kort. "We gaan het vonnis eerst lezen en later commentaar geven", besloot hij.

Goed bestuderen

"We gaan het vonnis eerst goed bestuderen", zegt meester Christine Mussche, die optrad voor de burgerlijke partijen. "We zijn natuurlijk tevreden dat het gedrag van meneer De Pauw als strafbaar werd erkend."

Over de veroordeling tot zes maanden met uitstel wilde ze niets kwijt. "Daar hebben wij als burgerlijke partij niets mee te maken en dat hebben we wel genoeg duidelijk gemaakt denk ik."

