Verschillende woningen in de Katelijnestraat in Brugge vertonen barsten en scheuren. Dat heeft alles te maken met de slechte staat van het wegdek en de vrachtwagens die er veel te snel rijden. De bewoners vragen de stad om politiecontroles.

In de Katelijnestraat mag je maar 30 km per uur rijden. 'Maar de vrachtwagenchauffeurs die in alle vroegte komen leveren, houden zich niet aan de snelheidsbeperking,' zeggen buurtbewoners. Het veel te snel te rijden over het slechte wegdek veroorzaakt extra trillingen, en dat zorgt voor barsten in de huizen, zowel buiten als binnen.