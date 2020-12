Barre tijden voor ijspistes

Voor ijspistes blijven het barre tijden. Er zijn weinig tot geen inkomsten, maar de torenhoge kosten om de piste in orde te houden lopen door. De ijspiste van Boudewijn Seapark in Brugge is dicht. Die in Kortrijk is wel open voor kinderen tot 12 jaar maar het wordt moeilijk.

Kenneth Deryckere, De Piste Kortrijk: “U moet zich inbeelden dat we van maart tot op heden een omzet- of inkomensverlies geleden hebben van 400.000 euro. Dat is heel wat, zeker als je weet dat we straks de maanden die dit kunnen goed maken, december en januari, dat die aan ons aan het voorbijgaan zijn."

De huur en de energiekosten blijven gewoon doorlopen terwijl de cafetaria dicht is. En dat is niet vol te houden. Er is momenteel ook geen perspectief om naar uit te kijken en dat bezorgt de uitbaters slapeloze nachten. “Dit is enkel volgehouden tot op heden door de privé- inspanningen van mezelf en mijn partner in de zaak, en de redelijkheid van de leveranciers. Dit is niet vol te houden. In een normale zakengang was dit al lang gedaan.”

In het weekend is de ijspiste open en op woensdag is er sportopvang voor kinderen tot en met 12 jaar. Maar het ziet ernaar uit dat jonge sporters en spelers een volledig seizoen zullen verliezen en wellicht zelfs nog een tweede seizoen. Toch blijven de uitbaters hopen op een snelle versoepeling. “Ik denk dat de vraag zich opdringt om een klein beetje redelijker te worden in wat we doen en dat we toch niet vergeten te leven. Ik denk dat het ook het verschil maakt hoe we zijn als ondernemers. En zoals we het in het West-Vlaams zeggen: “We doen voort”. We blijven verder doen. Er komt wel een oplossing.”