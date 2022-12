In mei vorig jaar kwam een jongen van 18 uit Oostduinkerke om het leven door elektrocutie. Hij was aan het werk in een cabine met elektrische apparatuur. Uit onderzoek van de arbeidsauditeur blijkt dat het bedrijf hierbij fouten maakte. De stagiair had niet de kwalificaties om in de cabine te werken en mocht dat al zeker niet alleen doen. Baronie riskeert een geldboete van 24.0000 euro tot meer dan 500.000 euro.

