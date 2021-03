Barnumschool loopt zware stormschade op

De wind haalt vandaag pieken tot 110 kilometer per uur en hier en daar is de brandweer opgeroepen voor dringende interventies.

Er is blijkbaar veel schade aan de Barnumschool in Roeselare, daar is een deel van het dak losgekomen en ingestort. De brokstukken liggen verspreid op de speelplaats. Gelukkig waren er op dat ogenblik geen leerlingen buiten, niemand geraakte gewond. (Lees verder onder de foto)

In de getroffen vleugel zijn vooral vergaderzalen, een recreatiezaal en het internaat ondergebracht. De internen verhuizen nu uit voorzorg naar een ander gebouw. Een aannemer is al begonnen met het beveiligen van de dakelementen.

Nog meer schade

In de Westhoek werden al 104 tussenkomsten genoteerd. Het gaat vooral om losgekomen dakbedekking, elektriciteitskabels en verkeersborden. Ook in het zuidwesten van de provincie hield de storm lelijk huis. Bij Fluvia noteerden ze rond de middag al 32 oproepen. Ook hier was sprake van de roofing van twee panden die door de rukwind was losgekomen. Ook in zone Midwest liepen al 60 à 70 meldingen binnen.

Activering van het nummer 1722

Er is vandaag risico op storm of op wateroverlast. De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het nummer 1722. Als uw hulpverleningszone over een eloket beschikt zal 1722 doorverwijzen naar het e-loket van de brandweer.

