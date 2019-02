Barco ziet winst verdrievoudigen

Barco - producent van cinemaprojectoren maar ook bijvoorbeeld actief in de medische beeldvorming en controlekamers - draaide vorig jaar een omzet van ruim 1 miljard euro: 0,5 procent minder dan een jaar eerder. Maar er werd wel meer winst van gemaakt: de ebitda-winst (de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) kwam uit op 124,5 miljoen euro of een stijging met 16 procent. Uiteindelijk hield het West-Vlaamse technologiebedrijf 75 miljoen euro over: drie keer zoveel als de 24,8 miljoen euro van een jaar eerder.

Het bedrijf verwacht dit jaar meer omzet (zowat vijf procent groei) en meer winst.