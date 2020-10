Barco ziet omzet met 37 procent dalen

Dat blijkt woensdag uit een trading update. CEO Jan De Witte meldt dat 2020 een "schrikkeljaar" wordt voor Barco.

Volgens Barco zijn er voorzichtige aanwijzingen voor economisch herstel in de divisies Entertainment en Enterprise. Healthcare liet zwakkere resultaten optekenen in alle segmenten en voornamelijk in de Americas-regio als gevolg van uitstel van leveringen.

"Healthcare heeft dan wel een zwakker kwartaal afgeleverd, de fundamentals blijven er erg solide", aldus De Witte. "En terwijl in Entertainment de globale Cinema en Events segmenten duidelijk op een rollercoaster zitten, blijven de langere termijn groeimogelijkheden van Barco onveranderd."