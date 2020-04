Barco verwacht 10 à 15 procent minder omzet

Technologiebedrijf Barco uit Kortrijk verwacht dat zijn omzet in de eerste jaarhelft 10 à 15 procent lager zal liggen dan in dezelfde periode vorig jaar, als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Voor de rest van 2020 blijft de visibiliteit nog te beperkt en dus trekt het bedrijf uit Kortrijk zijn vooruitzichten voor het volledige boekjaar in. In juli, bij de publicatie van de jaarresultaten, verwacht het management daarover meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

Barco is in China actief en waarschuwde in februari, bij de publicatie van de jaarresultaten, al voor een impact van de coronacrisis. De productie- en toeleveringsketen in China werd door de lockdown verstoord, maar draait intussen nagenoeg weer op volle capaciteit, zegt het bedrijf woensdag.

In de eerste drie maanden van dit jaar zakte de omzet van Barco met bijna 3 procent, tot 235 miljoen euro. Het orderboekje lag met 341 miljoen euro nog altijd 6 procent hoger dan eind vorig jaar, maar bij de inkomende bestellingen was er wel een daling merkbaar, van 5,7 procent tot 253 miljoen euro.

Vooral de Entertainmentdivisie, waar het bedrijf actief is met projectoren, ziet af doordat projecten worden uitgesteld. De Control Rooms-divisie had dan weer te lijden onder een zwakkere vraag van klanten uit de olie- en gasindustrie. De Healthcare-afdeling van Barco profiteert wel van de lockdown-maatregelen: de toenemende vraag naar radiologie-oplossing op afstand zorgde voor een groei van minstens 10 procent in het diagnostische beeldvormingssegment.

In het tweede kwartaal zou de impact van de coronacrisis nog zwaarder zijn, want voor de eerste zes maanden gaat Barco uit van een omzetdaling met 10 à 15 procent.