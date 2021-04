Barco sluit nieuw contract met bioscoopgroep IMAX

De bedoeling is om meer dan 1.000 IMAX-systemen om te zetten naar laser. Financiële details zijn niet bekend. In 2012 werd Barco de exclusieve leverancier voor de IMAX-bioscopen. Het contract dat maandag werd aangekondigd "is een uitbreiding van deze langdurige relatie", klinkt het.

Laserprojectietechnologie wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de toekomst van de bioscoopervaring. Het levert haarscherpe beeldprestaties op, die constant blijven over een langere levensduur. Daarnaast biedt deze technologie ook voordelen op het vlak van energieverbruik en bediening. "Dit zorgt voor een betere kijkervaring voor de toeschouwers en gemoedsrust bij de bioscoopuitbaters", aldus Barco. Het Belgische bedrijf levert de technologie en staat in voor het meerjarige onderhoud. Het contract is een opsteker voor Barco, want door de coronapandemie heeft de filmindustrie -een belangrijke klant- het moeilijk.