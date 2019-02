Barco ontwikkelt scanner die huidkanker opspoort

Moderne technologie inzetten in de strijd tegen kanker. Dat is wat het Kortrijkse bedrijf Barco doet. Met een nieuw ontwikkelde huidscanner, Demetra, kan huidkanker sneller opgespoord worden.

Demetra is een klein en mobiel toestel dat bovendien doeltreffender dan de huidige dermascopen huidkanker kan opsporen. Verdachte huidvlekjes worden gescand en de diagnose verloopt efficiënter dan voorheen. De huidscanner is nu nog niet te koop, maar komt de komende maanden in België op de markt en later dit jaar ook in de rest van Europa.

Het principe is eenvoudig. De scanner neemt tegelijk meerdere foto's die in een databank terecht komen waardoor de arts meteen ook de verschillende foto's kan bekijken. Ook de evolutie van huidvlekken kan zo beter geïnterpreteerd worden.