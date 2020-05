Barco investeert 250.000 euro om "coronaproof" te kunnen werken

Bij Barco in Kortrijk werken alles samen zowat 1300 mensen. Maar vandaag zijn ze nog niet allemaal weer in het bedrijf aan de slag. Dat gebeurt stelselmatig. Van de 350 arbeiders zijn dat er 220, ongeveer 2/3de en van de 950 bedienden 180, vooral managers. Iedereen die binnenkomt moet zich aanmelden en krijgt meteen een mondmasker. Maar na zolang thuis is het goed om weer in het echte leven te stappen.​

Barco heeft 250.000 euro geïnvesteerd, zodat het personeel op een zo veilig mogelijke manier kan werken. Plexiglas, handgels, mondmaskers, éénrichtingsverkeer, er zijn zelfs speciale corona-helpdesks. Voor het bedrijf is het heel belangrijk dat ze opnieuw kunnen opstarten.

Jan De Witte, ceo van Barco: “Barco heeft gedurende de afgelopen 6 weken niet stil gelegen, we zijn steeds blijven draaien voor de kritische healthcare markt waar we onder andere diagnostische schermen voor produceren. Vanaf deze week kunnen we stelselmatig onze telewerkers opnieuw verwelkomen in het Barco hoofdkwartier.”

Minister Crevits bezoekt de werkvloer

Ook Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits bracht samen met VOKA West-Vlaanderen een bezoek aan Barco om te zien hoe de exitstrategie in de praktijk loopt. Maar ook andere bedrijven in onze provincie starten vandaag weer op met de nodige corona-aanpassingen en dat is broodnodig voor onze economie. Naar schatting 20.000 mensen die de voorbije weken technisch werkloos waren, gaan vandaag weer aan de slag.

Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits: “Vandaag is een belangrijke dag voor heel wat van onze bedrijven nu ze opnieuw kunnen opstarten. Er werd alles op alles gezet om terug veilig aan het werk te kunnen gaan. Dat heb ik hier ook in de praktijk gezien bij Barco. Ze hebben de nodige aanpassingen aan de werkvloer gedaan en gaan wekelijks in gesprek met de vakbonden om de situatie week na week goed op te volgen. Het is dan ook belangrijk dat werknemers met vertrouwen en in de meest veilige omstandigheden hun werk kunnen uitvoeren.”

“Het is nu alle hens aan dek om ook de volgende kaap te ronden: 11 mei is een volgende belangrijke datum. Dan zullen hopelijk ook alle andere B2C-handelszaken hun deuren kunnen openen. Pas dan kunnen we zeggen dat de hele economische waardeketen terug operationeel is. Echter, dit betekent geen terugkeer naar business as usual. Om de economie binnen een redelijke termijn echt terug op de rails te krijgen, zal nog een toekomstgericht relanceplan nodig zijn”, voegt Bert Mons er nog aan toe.