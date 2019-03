Barco duikt weer op in Bel20

Dat bevestigt Euronext Brussel. Technologiebedrijf Barco, dat eerder al in de Bel20 heeft gezeten, en vastgoedgroep WDP, zullen hun plaats innemen. Elk jaar rond deze periode wordt de korf van de twintig belangrijkste aandelen van het land grondig gewogen. Daarbij worden bepaalde criteria gehanteerd, zoals het percentage werknemers in België, de liquiditeit of vrije beurswaarde van de genoteerde bedrijven. Dit leidt soms tot een herschikking van de Bel20.