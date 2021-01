Barbier Steve voorzichtig positief over versoepelingen

Het Overlegcomité heeft beslist dat de kappers mogen openen op 13 februari, als de coronacijfers dan “goed genoeg” zijn. Wel komen er uiterst strikte voorwaarden. Heel wat kappers reageren voorzichtig positief. Ook barbier Steve Dessein van Mr. Steve Barber Shop in Roeselare bekijkt de situatie positief: “Het is zeker gematigd positief. Op 5 februari is er een evaluatie. We gaan dan zien of het effectief doorgaat op 13 februari. Ik hoop van wel. Ik boek al afspraken, we zien wel of het doorgaat.”